Expresidente Vizcarra cuestionó nombramiento de Comandante General de la PNP

El expresidente Martín Vizcarra Cornejo se mostró en desacuerdo con el nombramiento de César Cervantes como Comandante General de la Policía Nacional del Perú. Indicó, en entrevista con RPP, que la decisión tomada por el actual mandatario Francisco Sagasti no es legal.

“En eso no estoy de acuerdo, le soy absolutamente sincero. Sí, 14 (ex) ministros no están de acuerdo, es que no es legal la decisión que se ha tomado. Se tiene que respetar la institucionalidad, no quisiera darle una indicación al presidente en su forma de actuar, pero definitivamente las normas son claras”, declaró.

“Yo como presidente he tomado una serie de decisiones a lo largo de los 2 años y 8 meses para el cambio de los altos mandos y siempre hemos respetado la institucionalidad, nunca hemos tenido problemas con la Fuerza Aérea, con el Ejército, ni con la Marina, ni con la Policía”, agregó.

Pronunciamiento de exministros del Interior

Como se recuerda, mediante un escrito, exministros del Interior, señalaron que la elección de un Comandante General de la PNP debe ser entre los tres Tenientes Generales más antiguos y -en el caso no haber los Tenientes Generales suficientes- la terna se completa con los generales de mayor antigüedad en el escalafón.

“El actual comandante general no contaba con la antigüedad suficiente para ser designado en el cargo por el presidente Francisco Sagasti, quien - consideramos- ha sido inducido a un grave error a partir de una interpretación sesgada de la norma”, indicaron en su pronunciamiento 14 exministros del Interior.