Ántero Flores Aráoz: si Manuel Merino renuncia me voy con él

El premier declaró a un medio local y señaló que tras haberse reunido con el mandatario Merino, la noche de ayer, este ya no le contesta las comunicaciones.

El presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores-Aráoz, indicó para RPP que la noche de ayer estuvo reunido con el mandatario Manuel Merino, pero indicó que este no le ha expresado nada acerca de su renuncia, e indico que posteriormente ya no le ha respondido a sus llamadas, por lo que señaló que no tiene "la más remota idea" si va a dimitir.

El titular de la PCM también señaló que mantiene “lealtad con el presidente de la República” y agregó que si este renuncia, también renuncia con él.

HABLÓ SOBRE FALLECIDOS

El premier también señaló que esta es “una situación tan complicada, con personas fallecidas y heridas” y que es lamentable para todos.

También se refirió a las muertes y sobre esto dijo: “lamentamos estos actos de violencia. Tratamos de evitarlo, pero la violencia ha desbordado. La información que tengo es que fue una reacción, primero han atacado a la Policía".