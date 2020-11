Ministro de Salud dará prioridad a las pruebas moleculares para la detección de COVID-19

El actual ministro de Salud, Abel Salinas, anunció que le dará prioridad a la detección de COVID-19 en el Perú mediante pruebas moleculares.

Mediante una entrevista con Canal N, el ministro aseguró que dichas pruebas, mal llamadas rápidas, no sirven en el diagnóstico.

"Las pruebas moleculares son las de diagnóstico por excelencia. Hay variedades, ahora hay pruebas muchas más rápidas de antígenos. Las pruebas serológicas, mal llamadas rápidas, como todos ya entendimos y ya no es motivo de discusión, tienen otro objetivo. No sirven exactamente para hacer diagnóstico. Vamos a ordenarnos en esto", mencionó.

No obstante, no significa que dejarán de usarlos definitivamente. "Sí las podemos utilizar, pero tienen otro objetivo. Por ejemplo, para los estudios de cero prevalencia: saber si una población o una localidad, en un determinado tiempo, se ha contagiado o ha estado en contacto con el virus o no, para tomar medidas posteriores", aseguró.

Asimismo, informó que ya se reunió con la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien seguirá apoyando en las acciones contra la pandemia.