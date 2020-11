Congresista de AP revela amenazas: Si no votábamos por vacancia no nos iban a firmar proyectos

El congresista de Acción Popular, Hans Troyes, reveló que hubo presiones por parte de su bancada para que los legisladores votaran a favor de la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

De acuerdo a información publicada por IDL-Reporteros, Troyes señaló que dentro de su bancada hubo un “proceso de repartija” para convencer a quienes votarían en contra y a los que no quisieron plegarse, no les firmarían sus proyectos de ley.

“El proceso de negociación fue en el cuarto intermedio. […] Para que se dieran cambios hubo un proceso de repartija. [A los que no quisieron plegarse, como Troyes] Nos dijeron que no nos iban a firmar proyectos. […] Me refiero a los proyectos de ley. Yo he presentado 13 proyectos que están en curso”, indicó.

PRESIÓN SE HABRÍA DADO DE RICARDO BURGA

Troyes Delgado indicó que la presión se habría dado del vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, en la última reunión de la bancada realizada el sábado 7 de noviembre en el Congreso.