PPK sobre vacancia presidencial: “Que el Perú siga para adelante, nada más”

Tras la aprobación por 105 votos a favor de la moción de vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) evitó pronunciarse acerca de la decisión del Congreso de la República.

En diálogo con canal N, dijo esperar que el país “siga para adelante” y se excusó de dar más declaraciones luego de la juramentación de Manuel Merino a la Presidencia porque tiene “una situación legal no envidiable”.

“[¿Qué le diría al señor Martín Vizcarra luego de esta vacancia?] Que el Perú siga para adelante, nada más. No le voy a decir nada [a Martín Vizcarra], como usted sabe, yo estoy aquí con una situación legal no envidiable y no voy a decir nada. No voy a decir nada, que viva el Perú”, indicó.