Martín Vizcarra sobre acusaciones: "señores congresistas no existe prueba fehaciente sobre soborno alguno"

Tras las acusaciones que afronta Martín Vizcarra sobre sobornos a empresas durante su gobierno regional en Moquegua, el mandatario mencionó que ha sido citado en la Fiscalía en etapas preliminares de una investigación pero no se halló pruebas que demuestre que cometió algún delito.

"Señores congresistas, a mí se me ha citado a la Fiscalía en etapas preliminares de una investigación. No existe una prueba fehaciente, ni una prueba de la flagrancia de un delito y no lo habrá, porque no he cobrado soborno alguno; se tomaron las mejores decisiones técnicas que se pudieron; pero ninguna ha sido con el objetivo de llenar los bolsillos de nadie, menos los míos", señaló Vizcarra.

Asimismo, exclamó que esos hechos son falsos y no corroborados, que están en proceso de investigación.

"En primer lugar, debo decir que son hechos falsos y, en segundo lugar, no corroborados, son hechos que están en proceso de investigación, son hipótesis, no hay nada definitivo que se pueda armar en relación con los mismos. Ya lo he dicho públicamente y lo repito, rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones", indicó el jefe de Estado.

"Nada dicho por estas personas constituye una prueba de lo que se me pretende imputar. Es más, a la fecha, aún no se ha determinado legalmente el estado de los aspirantes a colaboradores porque nada puede ser comprobado y corroborado, y no podrán hacerlo. Llevan dos años solicitando ser colaboradores y no pueden mostrar una sola prueba de estos infundios que rechazo tajantemente", agregó.