Barnechea explica por qué dijo que el sueldo mínimo es de S/.750

Gran polémica generó el precandidato presidencial Alfredo Barnechea al asegurar que el sueldo mínimo es S/.750 y no S/.930 como indica la ley. Según el precandidato de Acción Popular, su afirmación responde a un estudio de su equipo técnico.

“No es que no supiera que poco antes de irse el Sr. Kuczynski no subiera a 930 ese salario mínimo, pero no creo en eso, eso es la teoría. Y es la teoría que cubre a 3 de cada 10 peruanos”, explicó en sus redes sociales.

Añadió que “realmente en la economía normal del Perú, la de la mayoría de los peruanos, con los estudios que hemos realizado, el salario mínimo está en los 750 soles”, indicó en su página de Facebook.