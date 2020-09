Nadine Heredia: "No he estado en ninguna reunión técnica sobre el Gasoducto"

Este miércoles, la ex primera dama Nadine Heredia aseguró no haber participado en ninguna reunión técnica sobre el proyecto del Gasoducto Sur Peruano durante el gobierno de su esposo Ollanta Humala.

“No sé a que se refiere el fiscal Rafael Vela cuando señala que he estado en reuniones técnicas. Yo no he estado en ninguna reunión técnica porque no tengo conocimiento de los términos que son cuestiones muy alejadas de mi carrera, muy alejados de mi conocimiento”, afirmó.

Además, detalló que solo asistió a reuniones informativas debido al carácter social de dicha licitación, que significaba "trabajo para más peruanos".

“El proyecto del Gasoducto era un proyecto social, era un proyecto que iba a significar trabajo para más peruanos, sobre todo de la macrorregión sur. Era un proyecto que significaba gas para todos esos sectores que tenían gas, pero no podían utilizarlo. Era un proyecto social para esos sectores de la población y tenía que estar medianamente informada de cómo iba”.

Asimismo, el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, insistió en que se dicte prisión preventiva contra Nadine Heredia. El Ministerio Público le imputa dos delitos: colusión agravada, por supuestamente haber pactado con funcionarios de Odebrecht la concesión del Gasoducto y asociación ilícita para delinquir por presuntamente haber conformado una organización criminal al interior del gobierno de su esposo.