Martha Chávez responde a Fuerza Popular por expresiones "racistas" a Zeballos

Las recientes declaraciones de la congresista Martha Chávez han generado críticas de diferentes grupos políticos y autoridades. Tras la polémica generada por sus expresiones hacia el expremier Vicente Zeballos, el partido Fuerza Popular publicó en su cuenta que no comparte “las expresiones de la congresista” que están siendo interpretadas como “racistas o discriminatorias”.

Al respecto, la parlamentaria respondió a su partido asegurando que no es responsable de las interpretaciones que los enemigos del fujimorismo hagan de sus comentarios.

“Yo no soy responsable de las "interpretaciones" que los enemigos del Fujimorismo puedan hacer sobre mis expresiones. Si a estas alturas yo debo explicarles a ustedes que no soy racista ni discriminadora, es que no me llegaron a conocer ni me interesa que lo hagan”, respondió Chávez.

La legisladora declaró en una sesión congresal virtual que Vicente Zeballos no debió ser nombrado ante la OEA sino en Bolivia debido a sus rasgos andinos y su origen moqueguano, además, indicó que Zeballos no cuenta con las credenciales para el cargo asignado en la OEA.

"(Que) se le quite de en medio (a un diplomático de carrera) para hacerle espacio a una persona que quizá debió ir a Bolivia porque como moqueguano y como persona de rasgos así, andinos, es una persona que debería conocer mejor y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia", manifestó Chávez Cossio.