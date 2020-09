Vizcarra sobre Zeballos como representante ante OEA: “Siempre ha sido un diplomático de carrera”

Este martes, el presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre la designación de Vicente Zeballos como representante del Perú en la Organización de Estados Americanos (OEA). Dijo que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el expremier “siempre ha sido un diplomático de carrera”.

“Hay alrededor de 120 países en el mundo que tienen una representación del Perú”, afirmó en conferencia de prensa. El jefe de Estado indicó que en la medida de lo posible ha respetado que estos 120 embajadores sean de carrera y no políticos; respetando la institucionalidad.

No obstante, solo en casos particulares, como en este caso, según indicó, he dispuesto que el representante sea político. “Tiene cualidades para cumplir esta función. No solo ha sido presidente del Consejo de Ministros, sino ministro de Justicia. Y antes ha sido congresista”, señaló.

Finalmente Martín Vizcarra se refirió a los cuestionamientos que ha recibido Vicente Zeballos por su cargo ante la OEA: “Como demócrata que es, ¿que no tenga las cualidades para representar al Perú? ¡Por favor! La critica viene por otro lado. Eso es peligroso y vergonzoso”, ratificó.