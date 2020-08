Minedu: En su momento se pensará si escolares pasan de año de forma automática

El ministro de Educación, Martín Benavides, señaló que más adelante se decidirá el ascenso de año de manera automática de los escolares, que actualmente siguen sus estudios de forma remota por la pandemia de la Covid-19, y que por el momento se encuentran priorizando la entrega de contenidos y que existe una retroalimentación entre los alumnos y docentes.

“En su momento se pensará si pasan o no pasan de año. No es un tema de preocupación para nosotros, no debería ser para los estudiantes, no debería ser para los profesores, deberían estar todos concentrados en darles la tranquilidad a los estudiantes, que se vinculen con esta forma de aprendizaje, y evidentemente más adelante veremos qué ocurre”, expresó el integrante del gabinete ministerial en RPP.

El titular del Minedu consideró que el año escolar no está perdido y que lo importante es garantizar que los alumnos reciban el contenido. Por otro lado señaló que también están enfocados en mejorar la retroalimentación que dan los docentes.

Asimismo señaló que su sector continúa trabajando en integrar a los estudiantes a los que la estrategia virtual no ha llegado y que se dará mediante un programa de recuperación de clases durante enero y febrero de 2021.