PPK tras muerte de Mamani: “Que descanse en paz, yo no hago comentarios políticos”

Tras conocer que Moisés Mamani falleció víctima del covid-19, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) envió sus condolencias a la familia del fallecido excongresista de Fuerza Popular y precisó que solo conversó con él en una oportunidad.

Asimismo, dijo desconocer si a Mamani, “le faltaban” cosas por revelar respecto a la reunión que sostuvo con él cuando era jefe del Estado. “Lo he visto una sola vez al señor Mamani por unos minutos, o sea que no tengo ningún comentario sobre eso. Bueno no sé si le faltaban [cosas] por decir, francamente, no sé nada al respecto”, sostuvo.

“Que descanse en paz, yo no hago comentarios políticos”, agregó. El exparlamentario fue quien captó en video a Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, mientras le ofrecían un acercamiento al Ejecutivo a cambio de que votara en contra de la vacancia de PPK.

Como se recuerda, en aquella oportunidad, el fallecido legislador dijo tener un video con el entonces mandatario; sin embargo, nunca brindó más detalles al respecto. Moisés Mamani fue encontrado muerto en su vivienda este viernes.