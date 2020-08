Presidente del Congreso a Cateriano: "Se cuestiona la presencia del ministro de Educación"

En una entrevista al diario La República, el expremier Pedro Cateriano, brindó detalles sobre la negación del voto de confianza mencionando que, el viernes pasado mediante una reunión, el presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, le dijo que no había consenso en el voto de confianza porque se estaba cuestionando la presencia del ministro de Educación, Martín Benavides.

“Yo fui al Congreso, ingresé a la oficina de la Presidencia, me recibió y me dijo abiertamente: "hay un problema, no hay consenso por el voto de confianza porque se cuestiona la presencia del ministro de Educación, que ha sido ratificado". Yo le dije que esa era una decisión de ellos y le recordé lo que ocurrió con (Fernando) Belaunde en su primer gobierno y las consecuencias de la inestabilidad política de ese entonces”, indicó el expremier.

Asimismo, el expremier precisó que, durante su intervención en el debate con el Pleno, indicó que había sido advertido de que "la presencia de Benavides era complicada". “En el Pleno no mencioné a Merino de Lama, pero lo miré a los ojos fijamente. Fue la única conversación que tuve sobre este tema”, acotó.

De la misma manera, agregó que cuando armó el Gabinete Ministerial con el presidente Martín Vizcarra, consideró que mantener a Benavides en Educación era “un mensaje político de apoyo a la reforma universitaria”.

Cabe recordar que el expresidente del Consejo de Ministros, tras enterarse de que no obtendría el voto de confianza del Parlamento, señaló ante que no aceptaba que se le conmine o amenace.