Martín Vizcarra afirma que intereses particulares vetaron a su gabinete

El Congreso nos ha regalado una crisis más, la noche del lunes 3, en Palacio de Gobierno había tranquilidad. El presidente Martín Vizcarra estaba confiado en que su nuevo premier Pedro Cateriano obtendría la confianza del Poder Legisltivo. Sin embargo, los legisladores le dieron la espalda a él y al país.

Cateriano y sus ministros volvieron a Palacio, la mañana de ayer, con la incertidumbre del ¿ahora qué pasa? La primera reacción fue trabajarla respuesta al Congreso en un mensaje al país que se dio a conocer a las 2 de la tarde.

La confianza del mandatario, como él mismo lo señaló en su mensaje a la nación, se sostenía en conversaciones previas que mantuvo con Cateriano con las bancadas. Según Vizcarra, existía "disposición" para apoyar al gobierno. Pero, finalmente, solo Fuerza Popular, Somos Perú y el Partido Morado apoyaron al gabinete.

“Lastimosamente, dicha disposición solo quedó en palabras, ya que los votos obtenidos esta madrugada evidenciaron lo contrario”, manifestó.

En su mensaje remarcó que aceptaba la decisión del Legislativo. Pero ahora debe preocuparse en buscar a otro presidente del Consejo de Ministros y eso, en cualquier escenario, genera fastidio e incomodidad.

Vizcarra defiende la reforma

Por otro lado, el mandatario tenía claro que desde el Parlamento irían por la cabeza del ministro de Educación, Martín Benavides.

Según el diario Perú 21, fuentes consultadas señalaron que Benavides se preparaba para la interpelación a la que se debía someter por el licenciamiento de universidades. Cateriano también había sido advertido del tema. Por eso Vizcarra tiene claro que el rechazo de la confianza se debe a esta oposición.

“El cálculo político que no busca el bienestar de la población no será aceptado; los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí seguiremos impulsando la reforma universitaria, porque los jóvenes son presente y futuro de este país, y se merecen contar con una educación de calidad; la reforma universitaria no se negocia”, expresó el presidente.

La permanencia de Benavides en el gabinete es clave. Algunos asesores de Vizcarra creen que cambiarlo sería ceder al chantaje del Congreso, aunque unas voces le han dicho que mantenerlo ocasionaría exponerlo a un constante maltrato en el Legislativo.

Asimismo, el mandatario reunió uno a uno de sus ministros a Palacio y muchos de ellos estaban con rostros de preocupación.

Hasta el momento, se desconoce al nuevo premier, pero se voceaba que era posible que Pilar Mazzetti era opciòn para suceder a Pedro Cateriano en el cargo. No obstante, declinó a la propuesta.

La otra opción que se baraja es la exjefa de gabinete Ana Jara, causando incertidumbre en Palacio.