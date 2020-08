Congresista Vega: Negación de confianza a Cateriano es por la falta de propuestas

El legislador del partido Unión por el Perú (UPP), José Vega Antonio, se pronunció minutos después que el Pleno del Congreso, tras un intenso debate que duró más de 20 horas, denegara la confianza al Gabinete del premier Pedro Cateriano Bellido.

"Esta es la respuesta a la soberbia, a la falta de propuestas. Las personas se están muriendo en el país. No hay oxígeno, no hay médicos, no hay camas UCI y el Gobierno (está) en una actitud soberbia", declaró a Canal N a la salida del Legislativo.

"En el país tenemos a diario personas que fallecen, el Gobierno ha dado muestras de incapacidad en la gestión. Hemos dado una respuesta política", agregó el parlamentario, sustentado su voto contra el Gabinete Cateriano.