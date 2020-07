Vizcarra: Presentación de Cateriano desarrollará medidas expuestas en mensaje de Fiestas Patrias

El presidente de la República, Martín Vizcarra, adelantó que la presentación de Pedro Cateriano en el Congreso en búsqueda del voto de confianza también permitirá que desarrolle las medidas que se expusieron en el mensaje a la Nación de Fiestas Patrias.

“Se pensaba que esté antes ya con el voto de confianza, pero creo que es mejor, nos ha permitido, en estas dos horas de mensaje a la Nación, exponer las líneas maestras, todo el marco conceptual a pesar de que también hay mucho detalle. Ya el premier, con el desfase de una semana, retorna al Parlamento para el desarrollo de las medidas”, detalló el mandatario en TV Perú.

HACE MEA CULPA

En otro momento, el jefe de Estado aseguró que ha reconocido los errores en su gestión en varias oportunidades y que la autocrítica no es solo en el mensaje a la Nación.

“Yo he tenido una comunicación perfecta y continua con la población en todo este tiempo y en estas comunicaciones, en más de una oportunidad, he manifestado los errores que hemos cometido. (…) Más de una medida que hemos tomado hemos tenido que corregirla y hemos dicho públicamente que no conseguimos los resultados que esperábamos. Este gobierno es autocrítico, pero no autocrítico en un mensaje a la Nación, es autocrítico de manera permanente y cada vez que ha habido un error o deficiencia definitivamente involuntaria, hemos corregido”, aseveró.

PACTO PERÚ

Tras convocar a las fuerzas políticas a construir el acuerdo ‘Pacto Perú’, Vizcarra Cornejo adelantó que este trabajo se iniciará en agosto y que se invitará a todos los partidos que tenga o no representación en el Congreso.

“Aquí lo que necesitamos es un consenso para llegar al Bicentenario con una mejor posición, como lo hemos explicado ayer en el mensaje a la nación, planteando este Pacto Perú que creemos que es sumamente necesario para hablar de cinco temas que son sumamente relevantes y que debemos ponernos de acuerdo para tener las mejores condiciones para el Bicentenario”, refirió.