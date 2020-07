Coordinador de asesores del presidente del PJ asegura que Chávarry es víctima de persecución

Por medio de un evento virtual del Colegio de Abogados de Arequipa, Luis Alberto Pacheco, coordinador del gabinete de asesores de José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, aseguró que la “criminología mediática” ha cometido “persecución” contra Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación.

El jurista fue invitado como ponente al evento que se realizó el 8 de julio en el Colegio de Abogados y su exposición la tituló de “Criminología mediática. La criminalización subjetiva desde los medios de comunicación”. Este evento virtual fue difundido por un medio local.

Uno de los momentos de la ponencia que ha generado más críticas en redes sociales es cuando Luis Alberto Pacheco mostró un fotomontaje de Rafael Vela y José Domingo Pérez, miembros del Equipo Especial Lava Jato, señalando que los medios los han bautizado como “ángeles”, “adalides de la moralidad”.

En tanto Chávarry, dijo que es víctima de la “criminología mediática” que lo califica como “demonio”, además incluyó también a otros personajes políticos como Mauricio Mulder, Rosa Bartra y Humberto Abanto.

“Aquí no estoy haciendo proselitismo político ni estoy haciendo ningún tipo de sublimación a favor de estos personajes en particular. Si han cometido delitos pues serán juzgados, pero que sea por un Poder Judicial imparcial, no por uno capturado por la presión mediática que ejerce precisamente esta criminología mediática que crea ángeles y demonios”, dijo en su ponencia.

Más adelante, se refirió a temas como el feminicidio, donde señaló que los medios transmiten miedo y estigmatizan la figura del hombre como “asesinos de mujeres”.

Luis Alberto Pachecos fue consultado por el programa periodístico que difundió esta ponencia, y aceptó que cometió “excesos” y pidió disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos con su mensaje. “Yo tengo que reconocer que me he excedido al mostrar imágenes como esa, si he causado molestia o alguna forma de agravio a las personas que se han sentido así, retiro lo dicho, ofrezco mis disculpas porque no he sido prudente”, manifestó.