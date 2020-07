Vicente Zeballos se despide: “Lo dimos todo, fuimos contestatarios con lo habitual y absurdo”

El saliente primer ministro, Vicente Zeballos, usó su cuenta oficial de Twitter para despedirse del Presidente Vizcarra y de los peruanos, agradeciendo la oportunidad de trabajar por el país.

“HASTA PRONTO, PRESIDENTE. Le agradezco por la oportunidad brindada para servir a mi país. Asumí el reto respondiendo con esmero, compromiso y lealtad con nuestra patria. Hace dos años, juré como Ministro de Justicia y luego lo acompañé en la PCM”, escribió.

Zeballos publicó este mensaje, luego que Pedro Cateriano confirmara que aceptó la invitación del Presidente Vizcarra para dirigir al nuevo gabinete como Premier.

“Sin duda me quedo con frustraciones: me duele en el alma la pobreza y exclusión que aún persisten, la burda e insensible burocracia (con honrosas excepciones), la prepotencia de algunos sectores y los desencuentros de la política. Todo tiene un final. Me voy con lecciones aprendidas, compromisos renovados y como un ciudadano diferente y mejor al de ayer”, añadió.

Como se recuerda, varias bancadas del Congreso interpelaron a integrantes del gabinete como a los jefes de las carteras de Economía, Salud, Educación, Desarrollo e Inclusión Social, e incluso al entonces Premier Zeballos.