Presidenta del TC se mostró preocupada por eliminación de la inmunidad

El último fin de semana el Congreso de la República aprobó una modificación constitucional, la cual elimina la inmunidad parlamentaria, del presidente, los integrantes del gabinete ministerial, los magistrados del Tribunal Constitucional, los jueces y fiscales supremos, entre otras autoridades.

Sin embargo, para que la misma entre en vigencia tiene que ser ratificada por mayoría en la próxima legislatura. Al respecto, Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, se pronunció.

"¿Vamos a esperar que se consume la ejecución de una reforma con abiertas reglas de inconstitucionalidad? Pregunto. Esa es una deficiencia que tiene nuestra Constitución, porque deberíamos ir a un control constitucional previo. No vamos a esperar que recién salga la reforma. No es posible (pronunciarnos antes) porque nuestra Constitución no lo tiene", expresó.

Lesdema también se mostró preocupada por esta medida adoptada preliminarmente en el Parlamento.

"A la luz de la jurisprudencia del TC debo preguntarme si existió deliberación suficiente que justifique la decisión que se tomó (...). No estamos cambiando o creando una regla cualquiera, sino transformando una regla sustancial que va a tener un efecto irradiador como es la Constitución. La reflexión debe ser más intensa y vital para tomar una decisión", manifestó. (Con información de Perú 21)