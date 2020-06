Presidente Vizcarra: El virus no ha desaparecido, tenemos que aprender a convivir con él

A un día de culminarse la cuarentena general por la pandemia de la Covid-19, el presidente Martín Vizcarra aclaró que la variación a un confinamiento focalizado en solo 7 regiones no indica que toda la población restante puede salir a las calles ya que el virus SARS-CoV-2 continúa expandiéndose en nuestro país.

El jefe de estado precisó que en esta nueva etapa también se hará un aislamiento voluntario en las regiones donde no habrá cuarentena, y incluirá a tres grupos de riesgo como personas mayores de 65 años, niños menores de 14 años y aquellos con enfermedad preexistentes.

El mandatario señaló en conferencia de prensa que el levantamiento gradual del confinamiento no es sinónimo que la pandemia haya concluido, por lo que instó a la ciudadanía a seguir respetando los protocolos sanitarios para evitar contagiarse de Covid-19.

“No es un mensaje de 'salgan todos'. El virus no ha desaparecido, tenemos que aprender a convivir con él (…) Si usted no tiene ningún motivo para salir, el lugar más seguro es su casa. Está permitida la salida si hay alguna necesidad", señaló.