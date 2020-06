Richard Swing asegura que el Ministerio de Cultura aún no le ha pagado los últimos S/ 20.000

Richard Swing brindó nuevos detalles sobre las contrataciones con el Estado y sus vínculos con el círculo de confianza de Pedro Pablo Kuczynski y el presidente Martín Vizcarra.

El cantante negó que sus trabajos para el Mincul en total hayan superado los S/175.000, ya que aún no le desembolsan por las charlas motivacionales que brindó durante la pandemia del COVID-19.

"No, te voy a corregir a mi no se me han pagado los últimos 20 mil", manifestó Swing durante una entrevista con el Programa Panorama.

Además, resaltó que se quedó con cinco mil soles como máximo por cada servicio que realizó, ya que tributaba a la Sunat y pagaba a músicos y bailarines. Por otra parte, Richard Cisneros Carballido se refirió a un contrato con el Mincul para recopilar canciones, por el cual cobro S/ 7.000.

No obstante, en realidad solo incluyó cuatro canciones en aymara y cuatro en asháninka. Lo demás fueron conocidas composiciones nacionales, señala una investigación de Panorama.