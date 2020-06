Vizcarra sobre paridad y alternancia: "Las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los varones"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, pidió al Congreso mantener la paridad y alternancia, tal y como fue aprobada, para las próximas elecciones generales a realizarse en 2021.

Durante conferencia de prensa en el día 81 de la cuarentena por el coronavirus, el jefe del Estado dijo que la lucha contra la pandemia no debe ser pretexto para dar marcha atrás a la mencionada reforma política.

“La lucha contra la pandemia no puede ser pretexto para dar marcha atrás en la reforma política. Me refiero al tema de paridad y alternancia. Es fundamental que el Congreso la mantenga tal y como se aprobó. No creo que quieran regresar a normas de pasado", señaló.

Asimismo, indicó la necesidad de definir las reglas porque se trata de las "elecciones del Bicentenario", ya que no se debe dar marcha atrás a las reformas que fueron aprobadas mediante un referéndum.