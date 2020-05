Ministra de Cultura sobre caso Richard Swing: “He puesto mi cargo a disposición”

La ministra de Cultura, Sonia Guillén, afirmó en entrevista que puso a su cargo a disposición, luego que se revelara la contratación del cantante Richard Swing por parte la cartera que dirige.

“No he renunciado. He puesto mi cargo a disposición porque es un tema clamorosamente desagradable. Me siento mal, tengo que decirlo (…) es un tema muy serio, muy lamentable. Me hace sentir avergonzada y en la necesidad de pedir excusas", dijo a diario La República.

Guillén también aseguró que no conocía al cantante Richard Cisneros (también conocido como Richard Swing) y anunció que el caso tiene que ser investigar al respecto dado que el contrato fue inoportuno.

Por último, contó que ha pasado días muy difíciles y su permanencia en el cargo depende de sus compañeros. "Tengo que decir que estoy contenta en el gabinete y mi puesto depende de ellos", manifestó.