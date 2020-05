Muñoz sobre reubicación de La Paradita: “es cuestión de Estado, no de un alcalde distrital”

El problema de los mercados como focos de alto riesgo por la propagación de la pandemia está generando algunas controversias respecto a qué hacer con los ambulantes.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, manifestó que el traslado de comerciantes de La Paradita hacia la zona conocida como la tierra prometida en Santa Anita, es cuestión de Estado y no de un alcalde distrital.

Así respondió a las declaraciones de José Luis Nole, alcalde de Santa Anita, quien rechazó el traslado de los ambulantes por temor a un aumento de contagios en su distrito.

“Aquí no se trata de que a mí no me gusta, estos son mis espacios, que este es mi feudo, aquí se trata de plantear una solución que realmente nos permita combatir el virus, aprovechar la situación para reordenar las calles y tener más orden y más seguridad”, dijo el alcalde Muñoz a un medio local.

Agregó que, “me llama la atención que el alcalde de Santa Anita salga anticipadamente con una decisión que tenemos que tomar en conjunción en estos días, a decir que ese no es el lugar. Además, es una cuestión de Estado, no es una cuestión de un alcalde distrital”.