Zeballos: en el transcurso de la semana se decidirá si se amplía cuarentena

El titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, se refirió sobre la posibilidad de extender la medida de inmovilización social obligatorio e indicó que esta semana será debatida la propuesta.

“A la fecha, no puedo advertir si habrá una prórroga o no” (…) ““La determinación todavía no se ha resuelto. Debe ser producto de una evaluación que tiene que darse en el transcurso de esta semana”, dijo Zeballos.

Asimismo, indicó que hay actividades en las que se debe actuar con predictibilidad y no pueden darse aglomeraciones de jóvenes y niños en aulas. Además, advirtió que si no se prorroga la cuarentena, no significa que estemos liberados del virus.

De otro lado, el Premier también se refirió sobre otros temas como la oficialización del bono rural, además del traslado de las personas y familias vulnerables hacia las regiones donde residen.