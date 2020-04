Susalud investigará muerte de excongresista Glider Ushñahua

Luego que se denunciara varias irregularidades en la atención del exparlamentario, Glider Ushñahua, quien falleció el pasado 16 de abril a causa del coronavirus, el ministro de Salud, Víctor Zamora, anunció que la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) investigará si el exlegislador no hubo la atención que requería.

“He mandado al jefe de Susalud para que investigue exactamente lo que pasó. Cómo fue su enfermedad desde que estuvo en su casa, si llamó al 113, si se automedicó, si estaba recibiendo tratamiento adicional, cómo lo trataron en el hospital, quién lo trató, saber exactamente la causa”, señaló el titular del Minsa.

Asimismo aclaró que el diagnóstico del coronavirus solo determina si un paciente es portador del Covid-19 o no, y que el tratamiento de la enfermedad es exactamente igual cuando tiene el virus o no.

“La prueba no determina si tú necesitas oxigeno o no, la prueba no determina si te tienen que hospitalizar o no. La prueba lo único que te dice es si tienes o no la enfermedad”, cuestionó.