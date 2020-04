Martín Vizcarra: “Ratifico que no seré candidato en las próximas elecciones”

El presidente de la República se refirió este martes a los próximos comicios, a propósito de las actividades que se han visto suspendidas por el aislamiento social a causa del COVID-19.

El presidente Martín Vizcarra confirmó este martes 14 de abril que no participará en las próximas elecciones presidenciales. Durante su conferencia para informar de la pandemia del coronavirus en el país, el mandatario se refirió acerca de los próximos comicios.

“No hay que dejar de tener presente que en abril del año 2021 son las elecciones generales (…) yo lo veo difícil. Estaba previsto que en este año iba a haber elecciones primarias ¿Pero podría haberlas en estas condiciones?”, cuestionó.

El mandatario señaló que se debe buscar una alternativa, “pero eso sí, lo digo enfático: las elecciones generales se tienen que llevar a cabo en abril del año 2021 porque el problema ya estará superado en ese momento”, dijo.

“Y obviamente ratifico que no seré candidato, porque yo cumplo no solamente lo que está establecido en la ley, sino también mi palabra siempre”. “Todas las decisiones que tomo como presidente y como Gobierno nunca son pensando en qué ventaja podría tener en una próxima elección, no voy a participar”.

“Pero sí voy a apoyar para que sean unas elecciones limpias, donde los peruanos elijan a un presidente que realmente requiere nuestro país”. Afirmó que para esta tercera fase el Perú contará con una economía recuperada. “Este año es el año difícil de todo el mundo”, acotó.