La historia que el Perú jamás olvidará un 5 de abril

Por: Ruben Ramos

Mucho se ha dicho del 5 de abril de 1992, aquella inolvidable fecha, que quedará grababa en la memoria de los peruanos por marcar un precedente en la historia. Hace 28 años, el denominado “autogolpe” del expresidente Alberto Fujimori, no solo perjudicó seriamente la institucionalidad de una nación; también dejó fisuras en la democracia como modelo y se perpetró la censura de diversos medios de comunicación.

Fujimori: las acciones del gestor del autogolpe

Alberto Kenya Fujimori Fujimori, con aquel entonces, 53 años de edad, sorprendió la noche del 5 de abril del 1992 a los más de 22 millones de peruanos; al anunciar aquella noche durante su mensaje a la nación; el cierre del Congreso, intervenciones al Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura y la Contraloría General. La medida trajo consigo la detención de opositores y la censura de televisoras, radios y periódicos.

De otro lado, se procedió al arresto domiciliario del presidente del Senado, Felipe Osterling, el titular de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar. También se ordenó la captura del congresista César Barrera Bazán y del periodista Gustavo Gorriti. Las Fuerzas Armadas y la Policía tenían el control absoluto de las calles y se apostaron en los exteriores de las entidades intervenidas, así como en los locales de los principales partidos opositores.

Censura a los medios de comunicación y la “democracia suspendida”

La edición del 6 de abril del Diario La República tenía varias páginas en blanco. Ello en señal de protesta, luego que las Fuerzas Armadas tomaron la redacción editorial para evitar que los ciudadanos se enteren de la realidad de aquel entonces. Radio ‘Antena 1’ fue la única emisora que informaba sobre el autogolpe pero su transmisión fue interrumpida y los obligaron a cerrar su local.

Precisamente, el diario The New York Times, se refirió en su edición del 7 de abril a la situación que se vivía en el Perú y no dudo en calificarla como “Democracia Suspendida”. Después, la Organización de Estados Americanos (OEA) instó a que se convocaran elecciones para elegir al nuevo Congreso. Fueron en su mayoría los nuevos legisladores elegidos en 1993, quienes aprobaron la constitución que rige en la actualidad.

“Disolver temporalmente el Congreso”: solución para poner fin a las ‘anomalías’

“Como presidente de la República he constatado todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional. Por lo que decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional”, fue parte del mensaje de Fujimori.

Tal como aquella noche del 5 de abril de 1992, el exmandatario decidió instaurar el "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional" tomando las medidas ya antes mencionadas. Hace tres años, el otrora Jefe de Estado, defendió a través de una serie de mensajes enviados desde su cuenta de Twitter, el autogolpe que propició y aseguró que sus decisiones mejoraron la situación de aquel entonces.

El ex presidente peruano será recordado por sus simpatizantes como el hombre que salvó a Perú del terrorismo y el colapso económico. Mientras que para sus detractores, será el líder autoritario que abusó de las instituciones democráticas del país para conservar su poder. Este será un episodio que esperamos no se vuelva a repetir por la alteración del orden constitucional y la censura a medios de comunicación como ocurrió aquella vez.