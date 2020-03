Martín Vizcarra sobre Covid-19: desarrollo de vacuna aún tardará varios meses

En un nuevo mensaje a la Nación el presidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que la vacuna contra el nuevo coronavirus podría llegar el próximo año, por lo que se deben evitar los contagios ahora. Esto lo dijo en el contexto de evitar que la población siga incumpliendo con las restricciones del libre tránsito para evitar la propagación de este mal.

"La forma de enfrentar la enfermedad es ahora, no esperar la vacuna. Tenemos que hacer que la gente no se traslade, ese es el objetivo (...) "No es que vamos a tener una vacuna en 15 días, va a tomar todavía varios meses que las pruebas experimentales sean confirmadas". Cabe resaltar que diferentes medios internacionales, el pasado martes, informaron que las autoridades sanitarias en China ya habrían desarrollado una vacuna eficaz contra el coronavirus y que ya se habían aprobado los ensayos en personas.

En tanto, Vizcarra también dio a conocer la implementación de una nueva medida restrictiva. El presidente anunció la "inmovilización social obligatoria" a partir de este miércoles 18 de marzo de 8 PM a 5 AM. Esta determinación prohíbe el tránsito libre de las personas por las calles, salvo excepciones.