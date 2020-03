Vizcarra sobre estado de emergencia: mañana no habrá transporte interprovincial

En una conferencia de prensa, el Presidente de la Nación Martín Vizcarra, señaló las recientes medidas complementarias a las dictadas el día de ayer domingo sobre el estado de emergencia.

El presidente manifestó que el día de mañana no habrá transporte interprovincial, sin embargo, indicó que hoy se ha dado flexibilidad por situaciones particulares de personas que no pueden llegar hasta su destino en solo un día o porque no se informaron a tiempo.

En tanto, el mandatario invocó a la población a estar atentos a la información de las autoridades, así como a estar prevenidos por las recientes medidas dictadas por el Ejecutivo.

Esto se comunicó durante la conferencia de prensa ofrecida por el Presidente y ministros sobre las medidas del estado de emergencia.