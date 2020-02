Gerardo Sepúlveda sobre Odebrecht: Mi rol en operaciones fue eminentemente técnico

El exsocio de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Gerardo Sepúlveda, acudió esta mañana para declarar ante la Fiscalía de Lavado de Lavado de Activos por el caso Westfield Capital y aseguró que los trabajos que brindó a Odebrecht solo fue “eminentemente técnica”.

“Mi rol en todas estas operaciones, no solo para Odebrecht, ha sido eminentemente técnico. Lo que acaba de indicar el fiscal (Domingo Pérez) que tiene interés en aclarar, sobre eso no tengo información. Nunca he determinado costos ni precios.

Durante la audiencia en la cual se evaluó el pedido de impedimento de salida del país en su contra, señaló que calificó como ‘no financiable’ algunos proyectos de la empresa brasileña y no continuó en el proceso.

El empresario chileno también expresó su total disposición para brindar toda la información que se requiera. Cabe resaltar, que esta tarde se conocerá si se dicta impedimento de salida del país en su contra.