Abugattás: me siento frustrado, siento haber hecho un papelón al apoyar a Ollanta Humala

El excongresista de las filas del Partido Nacionalista Peruano, partido de Ollanta Humala, expresó haberse sentido fracasado al mostrar su apoyo y férrea defensa desde el Palacio Legislativo al expresidente de la República.

"Me siento frustrado, siento haber hecho un papelón, pero lo hice de buena fe; pensando en el país. No me puedo arrepentir, porque al momento que lo hice fue de todo corazón. Estaba revisando el otro día una alocución mía en el Congreso y justo me hice la pregunta: ‘¿Qué tal papelón, Daniel?’. Un poco más y me inmolo por toda esa gente, mira en que terminó todo este circo", dijo al diario Correo.

Consultado si es que sospechó de alguna anomalía de corrupción en el Gobierno de Ollanta Humala, Abugattás dijo que siempre estuvo incrédulo al pensar que el líder nacionalista estaba involucrado en actividades ilícitas. "Con total honestidad debo decir que nunca tuve algún indicio que me lleve a pensar que Humala estaba metido en un arreglo ilícito", acotó.

Recordó que presentó su denuncia contra José Gallardo, quien fue ministro de Transportes; Miguel Castilla, de Economía, y (Eleodoro) Mayorga, etcétera. "Había una corrupción abierta, pero no pensé que llegaba hasta Humala", indicó.