Carlos Paredes de Petroperú: no hay falta de respeto a la ministra, sino lisuras

Tras la difusión de un revelador audio donde participa el presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta y se le escucha decir lisuras a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, el alto funcionario se defendió y dijo que nunca hubo falta de respeto.

“Es la forma en que yo me suelo expresar, de forma coloquial, a veces con lisuras. No es una conversación que yo tendría en un ambiente formal o de trabajo. Al margen de eso, no le falto el respeto a la ministra, uso lisuras”, expresó al diario Perú 21.

La transcripción del audio difundido por el semanario Hildebrandt en sus trece hace referencia a que la titular del MEF se negó a asumir una deuda de US$1500 millones por la refinería de Talara.

“Puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable”, es un extracto de la conversación que tuvo el jefe de Petroperú con un tercero a quien le comentaba cómo le respondió a María Antonieta Alva ante su negativa a la millonaria deuda.

RESPALDADO

La entidad estatal Petroperú se pronunció mediante un comunicado argumentando que la grabación de la ''posible conversación privada'' es ''claramente editada'' y que su contenido ''se encuentra fuera de contexto''.