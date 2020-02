Ministra Alva sobre titular de Petroperú: “Rechazo cualquier tipo de violencia”

La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, manifestó su rechazo tras revelarse audios donde se escucha al presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, expresarse sobre ella de manera ofensiva.

“Rechazo cualquier tipo de violencia. Los insultos y adjetivos ofensivos hacia mujeres y hombres no deberían ser normalizados como parte de expresiones habituales de comunicación”, escribió Alva a través de su cuenta de Twitter.

Las declaraciones de la titular de Economía y Finanzas se dan luego que el semanario Hildebrandt en sus trece publicó la transcripción del audio en donde se oye a Paredes refiriéndose de mala manera sobre Alva Luperdi.

“(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, pu.. , se te cae toda la m.., coju.., si no me das plata, vas a quedar como responsable”, se oye.