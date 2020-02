Humala sobre el Club de la Construcción: "no me he reunido, yo era el terror de ellos"

El expresidente Ollanta Humala negó haber recibido coimas que alcanzan los 17 millones de dólares provenientes del Club de la Construcción.

De acuerdo a las declaraciones de un colaborador eficaz ante el Ministerio Público, Humala habría recibido entre 16 a 18 millones en coimas por intermedio de José Paredes, amigo íntimo del expresidente y hermano del exministro de Transporte Carlos Paredes.

"No conozco a esos asesores, no me he juntado ni reunido con esos empresarios, acuérdese que yo era el terror de ellos. Menos a esa empresa que se dedicaba a blanquear y repartir los porcentajes", expresó.

Sobre las reuniones con José Paredes, el humalista admitió haber sostenido conversaciones pero solo de una relación amical. “Él ha sido muy amigo mío. Ha ido en varias oportunidades [en Palacio de Gobierno], lo he recibido en residencia. […] Así como he despachado a los ministros hasta las tres de la mañana o tenido una reunión social”, dijo al periodista Omar Mariluz de RPP.