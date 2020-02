Luna Gálvez: "Seguiré atendiendo a todos los requerimientos que la justicia me haga"

Durante el transcurso de este viernes se conoció que Luis Castañeda Lossio deberá cumplir 24 meses de prisión preventiva, mientras que Giselle Zegarra y José Luna Gálvez comparecencia con restricciones, además del pago de una caución de 500 mil y 50 mil soles, respectivamente.

Justamente el presidente de Podemos Perú, en declaraciones a los medios de comunicación, afirmó que acatará las medidas impuestas por las autoridades.

“Renuevo mi confianza en la justicia. Quiero agradecer a Dios, a mi familia, agradecer a los miles de simpatizantes de Podemos que me han llamado, quiero agradecer a todo el público que me ha dado su confianza. Estaré presente en todo momento. Yo no me corro, seguiré atendiendo a todos los requerimientos que la justicia me haga, mi comportamiento es así y seguirá así”, expresó.

Entre las medidas que deberá acatar Luna Gálvez y Zegarra Flores, están no ausentarse de su residencia sin autorización de un magistrado. Asimismo, tienen prohibido comunicarse directa o indirectamente con personas investigadas en el mismo caso.

Sin embargo, no es lo único, pues también tendrán que presentarse ante el Poder Judicial y el Ministerio Público en caso las investigaciones lo requieran y ante el órgano jurisdiccional para control biométrico cada mes. (Fuente: El Comercio)