Vela sobre Keiko: es habitual que cabecillas de organizaciones criminales nunca tengan bienes

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato manifestó su poca expectativa al resultado del peritaje económico de Fujimori Higuchi. "Vamos a encontrar que no tiene nada", aseveró.



El coordinador de fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, manifestó su poca expectativa que tiene respecto al peritaje económico que se le realiza a Keiko Fujimori; pues lo más probable que encontrarán, arguyó, es que "no tenga bienes a su nombre".

"Evidentemente nos vamos a encontrar con la sorpresa que no tiene nada", dijo tras dejar en evidencia que la excandidata presidencial tiene el suficiente dinero para adquirir un inmueble por su "permanente actividad política".

Sumado a ello, recordó que recibía un sueldo "bastante decoroso" cuando fue congresista de la República. “Va a ser una pericia que no reviste mucha complejidad porque no hay bienes, pero revela que una persona es muy sospechosa al no tener bienes porque es una práctica habitual de organizaciones criminales que sus cabecillas nunca tengan”, dijo en fiscal en diálogo con Rosa María Palacios vía Radio Santa Rosa.