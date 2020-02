Alcalde de San Isidro sobre rejas: “debemos salvaguardar los bienes municipales”

Tras un largo silencio, el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, se pronunció sobre los constantes reclamos de los vecinos por mantener cerradas las rejas que evitan el libre tránsito de peatones y ciclistas por el parque ecológico.

En una entrevista con El Comercio, el alcalde de San Isidro manifestó que tuvo una conversación con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, a quien le mostró el registro de propiedad de sus locales y que cree que Muñoz ha entendido la posición del municipio de San Isidro. “El tema es que nosotros tenemos que salvaguardar los bienes municipales, y por eso existen las rejas, que no las he puesto yo”, explicó.

Reveló que aunque no se piensa dejar cerradas las rejas, no estarán abiertas las 24 horas. En cuanto a los ciclistas, Cáceres dijo que “una cosa es el parque, donde hay servicios, y otra cosa es la ciclosenda ecoamigable que vamos a hacer para que las personas puedan circular. La ciclosenda va a estar dentro de la propiedad y vamos a evaluar si tiene circulación las 24 horas del día o, dependiendo de la seguridad, circulación limitada”.

Además, indicó que restringir las horas de acceso a un parque “está amparado hasta por una resolución del Tribunal Constitucional, es decir, los municipios tienen la obligación de resguardar los bienes públicos del distrito”.

Desmintió la versión que asegura que Cáceres no desea abrir las rejas porque al vivir cerca de ellas no quiere que se rompa la tranquilidad de su zona. “Ese vecino es el señor [Manuel] Velarde y yo lo he escuchado (...) Los que vivimos por ahí estamos rodeados de 40 mil metros cuadrados de área verde, en mi esquina tengo un gimnasio, pasan ciclistas, vienen personas todos los fines de semana, y yo feliz”, dijo a El Comercio.