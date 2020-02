Abogada de Keiko Fujimori insiste que presentó apelación dentro del plazo establecido

Giuliana Loza, defensa de Keiko Fujimori, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró nuevamente que presentó la apelación contra la prisión preventiva de 15 meses dentro del plazo estipulado por las normas, difundiendo un documento que lo demostraría.

“Se presentó dentro del plazo, aún cuando la resolución no se leyó completamente y no nos ha sido notificada, ¡porque no la han terminar de revisar ni firmar!”, expresó la letrada.

Además, la abogada de Fujimori Higuchi, cuestionó que José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, haya manifestado que la apelación no se presentó.

“Entiendo que un fiscal haga su trabajo, pero querer bloquear una apelación supera todo límite. Basta de shows mediáticos. Solo exigimos respecto al debido proceso”, señaló.