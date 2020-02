José Luna Gálvez: "A mí no me van a acusar de ladrón, ni de coimero"

José Luna Gálvez, fundador y líder de Podemos Perú, acudió a la reunión convocada con las diversas bancadas que lograron escaños para este nuevo periodo legislativo, por el presidente Martín Vizcarra, en Palacio de Gobierno.

En declaraciones a los medios de comunicación, manifestó estar tranquilo a pesar de las acusaciones en su contra por parte del Ministerio Público y el pedido de prisión preventiva que pesa sobre su persona. “Estoy tranquilo…A mí no me van a acusar de ladrón, ni de coimero, ni de cobarde”, aseguró.

Además, dejó en claro no haber realizado ningún depósito ilegal y que no conoce a ningún representante de OAS. “No conozco a los brasileros (…) tampoco he estado trabajando en el municipio”, expresó.

Como se recuerda Luna Gálvez es sindicado de haber conformado con Luis Castañeda Lossio y la exfuncionaria municipal Giselle Zegarra, una organización criminal para “acceder a la comuna limeña y gestionar los recursos de la Municipalidad en favor de la organización y de empresas vinculadas a su entorno”, según las investigaciones.

Además, es investigado de haber intentado justificar a través de la Universidad Telesup, los aportes de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht, para la campaña de Castañeda Lossio en el año 2014. (Fuente: Perú 21)