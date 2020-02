César Acuña: APP apoyará reforma política y judicial

Tras reunirse la mañana de este lunes 3 de enero con el presidente Martín Vizcarra, el presidente de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, anunció que su bancada apoyará la reforma política y judicial del Gobierno.

Vizcarra recibió a los representantes de APP en el primer encuentro del mandatario con los virtuales legisladores tras las elecciones congresales extraordinarias del pasado 26 de enero. Según Acuña, APP tiene el compromiso “de apoyar” las reformas.

Informó además que pidieron al presidente Vizcarra declarar en emergencia la salud y mayor presupuesto para la educación. “Ha sido una reunión muy importante (...) Nosotros nos hemos comprometido a apoyar la gobernabilidad y vamos a tomar como prioridad (la reforma)”.

“APP tiene la oportunidad de limpiar la imagen del Congreso y responder a lo que los peruanos quieren. Los peruanos quieren un nuevo Congreso, un nuevo Congreso que trabaje de la mano con el Ejecutivo, un nuevo Congreso que no legisle pensando en intereses personales o de grupos”.

“Vamos a apoyar todos los proyectos de ley que envíen al Congreso, vamos a respaldar”, acotó. Acuña dijo además que la bancada de APP será la primera en presentar un proyecto de ley para eliminar la inmunidad parlamentaria.

“Vamos a ser la primera bancada en presentar el proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria, el primer día será nuestra propuesta”, dijo a su salida de la reunión. Reiteró que APP respaldará la gobernabilidad y llegará a acuerdos dentro del Congreso.

“Invoco a todas las bancadas a nunca más enfrentamientos, a no pensar en intereses partidarios ni políticos, pensar en el país. Los 33 millones de peruanos están esperando un nuevo Congreso, un nuevo Congreso que legisle no pensando en intereses personales, no pensando en intereses de grupos, que legisle pensando en el país”.