Apra se pronuncia: “la denuncia de golpe de Estado contra Vizcarra no fue valorada por la población”

La Dirección Nacional del Partido Aprista Peruano (APRA) emitió un pronunciamiento vía redes sociales tras los resultados degolladores que no le permitieron pasar la valla electoral al obtener apenas el 2,59% de votos válidos, según la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En su comunicado, indicó que la ciudadanía "no valoró" la denuncia contra el jefe de Estado tras haber disuelto el Parlamento el 30 de setiembre del año pasado. "Reconocer que nuestra defensa del sistema democrático y la denuncia de golpe de Estado, perpetrado por el gobierno incapaz del presidente Vizcarra, no logró ser valorado por la población al no brindarnos los votos suficientes para tener representación parlamentaria", versa la misiva.

Sobre la base de sus argumentos, remarcó que el objetivo principal será incorporar nuevas formas de hacer política y anunció que relanzarán el partido de Haya de La Torre.

“Relanzar nuestra organización política es la tarea principal en la actual coyuntura del partido, por ello vamos a incorporar nuevas formas de hacer política y nuevos cuadros partidarios tendrán vocería en temas medulares que el partido proponga al país, de esta manera vamos a combatir la campaña sostenida del gobierno y sus medios de prensa afines para desprestigiar la imagen del aprismo”, se lee.