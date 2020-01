Keiko Fujimori sobre audiencia de prisión preventiva: “Cumpliré con lo que corresponda”

El juez Víctor Zúñiga Urday dirige desde esta mañana, la audiencia en la que decidirá si acepta o no la solicitud de la Fiscalía, que pide dictar prisión preventiva contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos y obstrucción a la justicia.

La lideresa de Fuerza Popular se pronunció a través de Twitter y contó que sigue la sesión acompañada de su familia en la vivienda de su madre, Susana Higuchi. Asimismo señaló que tiene fe en que la justicia prevalecerá y que cumplirá con lo que corresponda.

Cabe señalar que hace unos días, Keiko Fujimori descartó que vaya a fugar del país, y señaló que el miembro del equipo Lava Jato (José Domingo Pérez) “tiene una obsesión personal” en torno a su caso.

“No existe peligro de fuga en mi caso. A ustedes les consta cuando mi padre renuncio desde Japón me quedé, aquí, en nuestro país para enfrentar y dar la cara como siempre lo he hecho por más de 20 años. No existe obstrucción a la justicia porque no he realizado ningún acto que ponga en riesgo el proceso ni he pedido a nadie que lo haga”, manifestó.