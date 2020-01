ENTREVISTA | Flores-Aráoz: relación entre Ejecutivo y nuevo Congreso será "armoniosa"

Ántero Flores-Aráoz explicó que la relación que se espera tener entre el Ejecutivo y Legislativo sería más positiva que con la anterior, porque “no quieren la medicina que ya otros tomaron”, y buscarán puntos de conciliación.

Luis Benavente también indicó que este nuevo Congreso debe tener una relación de armonía, porque “no le queda otra”. Vizcarra a mostrado que ante una situación adversa con el congreso puede tomar medidas como la cuestión de confianza.

Flores-Aráoz señaló que en el último periodo parlamentario ya no se puede disolver el Congreso de manera legal. Pero señaló que estos nuevos parlamentarios al no poder ser reelegidos, ya no se puede ser un obstáculo. Señaló también que este Congreso debe tener dos tareas pendientes: regresar a la bicameralidad y quitar la imposibilidad de reelección pues se convierte al Congreso en una “escuela llena de alumnos pero sin maestros”.