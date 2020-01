Rennán Espinoza: eliminaremos inmunidad, privilegios e impulsaremos revocatoria a congresistas

En una nueva edición de Conoce a Tu Candidato, el postulante número 1 de Somos Perú conversó con Paco Flores sobre las propuestas que piensa impulsar de llegar al Congreso dada su experiencia como exparlamentario durante el periodo 2011-2016 y también alcalde de Puente Piedra.

Sus principales argumentos estuvieron centrados en tres puntos que se basan en la eliminación de la inmunidad parlamentaria, de los privilegios a los legisladores y la incorporación de la revocatoria al ejercicio congresal.

“La inmunidad muchos dicen que la necesitan para poder fiscalizar, creemos que eso no es así. No necesitamos inmunidad para ejercer nuestra labor fiscalizadora. De hecho, un ciudadano también puede fiscalizar la labor de un funcionario público y no tiene ningún tipo de inmunidad”, explicó.

Sobre los privilegios a los parlamentarios como bonos, resguardo policial, entre otros, indicó que deben ser eliminados debido a que han promovido que "el legislador se aleje de los ciudadanos". Con respecto a la revocatoria al mandato congresal, el exlegislador consideró impulsarla debido a que “necesitamos darle la oportunidad a los ciudadanos de poder controlar a sus políticos”.