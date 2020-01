Keiko se pronuncia a tres días de veredicto de prisión preventiva: “No existe peligro de fuga”

Se defiende. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció mediante sus redes sociales a solo tres días de la decisión del Poder Judicial que determinará si va o no a prisión preventiva, medida que fue solicitada por el Ministerio Público a través del fiscal José Domingo Pérez.

“Un pedido de prisión preventiva no es un juicio adelantado. Es un proceso que solo determina si es que la persona debe enfrentar el juicio en libertad o prisión. Este último se da si existe un peligro de fuga u obstrucción a la justicia”, señaló.

"No existe peligro de fuga en mi caso. Cuando mi padre renunció desde Japón, me quedé en nuestro país para enfrentar y dar la cara como siempre lo he hecho", manifestó.

Por otro lado, indicó que la libertad es la regla y la prisión preventiva, la excepción y respondió frente a las críticas tras ausentarse en las 11 citaciones. "No he asistido a las audiencias para no caer en el juego mediático de provocaciones y maltratos de parte del fiscal", expresó.

De esta manera la lideresa naranja aseguró que no ha recibido señalamiento de ningún aportante. "Hay un investigado que a cambio de no ir a prisión ha pretendido señalarme y tiene que probarlo, pero eso es totalmente falso", finalizó.

Keiko Fujimori es investigada por presuntamente haber recibido aportes ilícitos para financiar las campañas electorales de Fuerza 2011 y Fuerza Popular.