Perú ocupa el puesto 101 de 180 en ranking de percepción de corrupción

De acuerdo al último estudio realizado por Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de Corrupción 2019 (IPC), Perú ocupa el puesto 101 de 180 en el ranking respecto al año 2019.

Nuestro país obtuvo una calificación de 36 puntos y subió cuatro posiciones en relación al año anterior (2018). Canadá y Uruguay son algunos de los países en la región donde se percibe menos la corrupción.

“Lo que queda claro es que seguimos jalados y todavía nos falta mucho para llegar al grupo de países donde quisiéramos estar. El promedio de los países OECD es 66, casi el doble de lo que hemos obtenido esta última medición”, dijo Samuel Rotta, director de Proética.

Los resultados obtenidos en el mencionado estudio revelan que los países donde no la rigurosidad en la revisión de donaciones de campaña no existe o no se cumplen, son vinculados a la corrupción.