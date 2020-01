Keiko Fujimori: continúa última audiencia por pedido de prisión preventiva

Este jueves 23 de enero el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Crimen Organizado, a cargo del magistrado Víctor Zúñiga, inició la última audiencia que ve el pedido de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Desde las 9 AM, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, y el fiscal José Domingo Pérez, exponen sus argumentos. Cabe señalar que, una vez finalice la audiencia, el juez deberá analizar los alegatos de ambas partes y podría ordenar la medida restrictiva en los próximos días.

La fiscalía, representada por Pérez Gómez, pide para la lideresa 36 meses de prisión. Él ha señalado que el “Estado no puede garantizar que Keiko Fujimori no se fugará”. Entre los argumentos de Loza, por su parte, ella insiste en que no existe relevancia penal, sino aspectos administrativos.

Recordemos que la excandidata presidencial es investigada por presunto lavado de activos, formar parte de una organización criminal y obstruir a la justicia en el caso Odebrecht.