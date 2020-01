Muñoz criticó actitud de Julio Guzmán: “No hay una asunción de la responsabilidad”

Jorge Muñoz tuvo duras críticas para el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, tras el video que difundió Panorama en el que este sale huyendo de un departamento en Miraflores donde se había desatado un incendio y en el que estuvo con una militante de la mencionada agrupación política.

Sobre este hecho, el alcalde de Lima dijo que Guzmán debía tomar responsabilidades por los hechos. “Hay que saber asumir las cosas. Yo no me corro, yo siempre doy la cara, afronto las situaciones, las críticas. Yo siempre estoy sujeto al escrutinio de los ciudadanos, de los periodistas. A veces me dicen cosas que no son las más agradables, pero hay que sabes escuchar”, dijo a Canal N.

Asimismo, rechazó la reacción del Partido Morado cuyos miembros respaldaron a su líder y consideró que “lo peor” que pueden hacer es apoyar situaciones o conductas incoherentes.

“Creo que eso [el respaldo] es lo peor que puede hacer un partido, respaldar situaciones que no son coherentes con una conducta adecuada. Esto es casi como el avestruz, que esconde la cabeza y cree que está todo solucionado”, aseveró.

Finalmente, el burgomaestre fue cuestionado por la percepción que le deja el excandidato presidencial, y este respondió: “no hay una asunción de la responsabilidad. Huir de una situación en la que él estaba comprometido, creo que eso no es dable porque cuando uno se escapa de algún sitio es porque quiere esconder lo que hay atrás. Eso no es bueno”, concluyó.