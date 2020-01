Hildebrandt sobre Vizcarra: “pasará a la historia como el hombre que rompió una mafia congresal”

El reconocido periodista César Hildebrandt se animó a opinar sobre las acciones más polémicas del presidente Martín Vizcarra tras la disolución del Parlamento el 30 de setiembre del 2019. "Pasará a la historia como el hombre que rompió una mafia congresal y que tuvo el coraje de hacer uso constitucional de cerrar el Congreso", dijo en una reciente entrevista al diario La República.

Sin embargo, advirtió que el jefe de Estado desperdició una gran oportunidad de "hacer más obras y más gestión". Sobre esa misma línea, el hombre de prensa indicó que el horizonte del Perú debería ser un cambio de la Constitución en materia económica.

"Estamos hartos de esta dictadura que, al igual que la Constitución del 80 en Chile de Pinochet, nos ata y ancla. Sí, estamos hartos de esta Constitución, debe cambiar. Y si la Confiep se asusta, es un gran síntoma. Si se pudiera privatizar el aire que respiramos, lo habría hecho Fujimori", detalló.

Sobre el clima electoral que se avizora en una semana por los comicios congresales 2020, el director del semanario Hildebrandt en sus trece, aseguró que parece que no hay una urgencia de cambio."Parece que el peruano no se diera cuenta de la crisis institucional. Somos una economía 70% informal, tenemos un déficit de gestión porque no podemos ni siquiera gastar el dinero que tenemos, tenemos serísimos problemas en lo judicial, y el peruano parece ajeno a su propio drama. Es tragicómico", acotó.